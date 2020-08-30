Susuz topraklara can verecekler

Tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 yeni sulama göleti kuruyor. Bergama, Kınık ve Urla’da yaklaşık 3 bin hektar araziye can suyu olacak projeler sayesinde hem üretim artacak hem de maliyetler düşecek.

Kent kırsalında tarım arazilerinde verimliliğin ve kalitenin artırılmasını desteklemek amacıyla tüm Türkiye’ye örnek bir kırsal kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir soruna daha el attı. Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak için sulama sezonu haricinde akışa geçen yağmur ve kar sularını depolayacak gölet projelerini hayata geçirecek. Tarımsal sulama altyapısı ile ilgili çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım arazilerinin su ihtiyacının karşılanması için yeni sulama göletleri ve sulama tesislerinin kurulması, mevcutların yenilenmesi, pompajla sulama yapılan tesislerde yenilenebilir enerji sistemi kullanımı için etüt ve proje çalışmalarına devam ediyor.

3 bin hektar arazi sulanacak

Yaklaşık 15 milyon liralık yatırım kapsamında Bergama, Kınık ve Urla’da 3 adet sulama göletinin yapımı için ön etütleri tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılacak temel sondaj ve malzeme analizleri sonucuna göre proje çalışmalarına devam edecek. Toplamda 3 bin hektar araziyi besleyecek kapasitedeki tarımsal sulama göletleri tamamlandıktan sonra sulama kooperatiflerine devredilecek ve işletmesi kooperatifler aracılığıyla ortak kullanıma açılacak.

Toprağa su, çiftçiye nefes

Tarımsal sulama göletlerinin devreye girmesiyle birlikte kapalı sistem ve damla sulama sistemi de kullanılacak. Böylelikle hem üretim maliyetleri düşecek hem de su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca ürün çeşitliliği ve verimin de artması hedefleniyor. Yeraltı su kaynaklarına dokunulmamasından dolayı ise bu bölgelerde su seviyeleri yükselecek. Tarım alanlarının sulanmasının yanı sıra hayvancılığa da destek olunacak. Suyun sıkıntılı olduğu bölgelerde çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, demografik yapının değişmemesi için de yüksek rakımlı yerleşimleri tercih ediyor. Böylelikle kırsaldan kente göçün önüne geçilmesi planlanıyor.