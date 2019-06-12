Taş ocağına karşı köylüler tek yumruk

Taş ocağının açılmasını istemeyen köylüler, yüzlerce imza topladı

Halil Özcan- Karagöl Tabiat Parkı yakınında açılması planlanan taş ocağı, seçimlerden önce mahkeme tarafından durdurulmuştu. Valilik önce 'ÇED gerekli değildir' dedi ve alandaki ağaçlar kesildikten sonra mahkeme durdurdu. Valilik şimdi de, 'ÇED raporu gereklidir' dedi. Taş ocağının açılmasını istemeyen köylüler, yüzlerce imza topladı

İzmir'in akciğerleri olarak bilinen Karagöl ve Yamanlar ormanlık bölgesinde taş ocağı açma girişimi devam ediyor. Koruma altındaki Karagöle yaklaşık bin 500 metre uzaklıktaki Dedeönü Tepesi Mevkii'nde açılması planlanan yıllık 260 bin ton kapasiteli taş ocağına İzmir Valiliği, 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' diyerek açılmasına izin vermişti. Bu izinle birlikte çalışmalara başlayan şirket yaklaşık 20 hektarlık alanda çam ağaçlarını kesti, trafo ve elektrik enerji hattı çalışmalarını tamamladı. Ancak başta Alaniçi Mahallesi sakinleri olmak üzere Emiralem halkı, çevre dernekleri ve çok sayıda avukat davacı oldu ve en son Ocak ayında İzmir 2. İdare Mahkemesi, Valiliğin, 'ÇED Gerekli değildir' kararını iptal etti.

Ekosistemi bozar

Mahkeme'nin gerekçeli kararında, "Dava konusu kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin faaliyetleri sonucunda bölgede yapılması planlanan, Değirmendere Barajı'nın olumsuz yönde etkileneceği, maden sahası ve çevresinin 1. derece yangına hassas bölge olması nedeniyle insandan kaynaklanacak risklere maruz kalacağı, çevredeki endemik ekosistem alanları ile ilgili olarak flora (bitki türleri, topluluğu) ve fauna (bölgede yaşayan hayvan türleri) yapısının olumsuz yönde etkilenecek olması ve işletmede kullanılacak suyun çevredeki ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceği anlaşıldığından, diğer taraftan söz konusu yerde daha önce verilen ve İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin kararı ile iptal edilen 'ÇED gerekli değildir' kararının proje ve çevresindeki etkileşim halinde bulunduğu alan genelinde aynı kalmak üzere 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmek suretiyle tesis edilen işlemin, maden ocağının işletilmesi sonucu oluşabilecek olumsuz etkilerin değişmeyeceği ve maden sahasının aynı kalması, üretim için kullanılacak su ve patlayıcı miktarı ile taşıma için kullanılacak yolların aynı olduğu nazara alındığında endemik ekosistem alanlarında yapılması planlanan madencilik faaliyeti nedeniyle verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir' kararında bilimsel esaslara ve ilgili mevzuata uygunluk bulunamamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Köylüler imza topladı

Mahkeme kararının ardından geçen 4 ayda şirket gerekli izinleri almak için çalıştı. Valilik, daha önce ÇED gerekli değildir kararı vermiş ve bunun üzerine S.K.Y şirketi ormanı kesmiş, elektrik trafo ve direklerini tamamlamıştı. Mahkeme valilik kararını durdurdu, ve şirket çalışmalarına ara verdi. Valilik, aynı şirket için bu defa ÇED raporu gereklidir kararı verdi. Şirket, ÇED raporunu alabilirse Karagöl Tabiat Parkı yakınında yarım bıraktığı taş ocağı açma faaliyetine devam edecek. Başta Alaniçi Köyü olmak üzere taş ocağını istemeyen vatandaşlar imza toplayarak avukatlar aracılığıyla bunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bu hafta içinde iletecek.