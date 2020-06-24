Tasarımlar iyilik oluyor

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, mobilya tasarımı dersi kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TEGV’i (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) desteklemek amacıyla çocuk mobilyası tasarımlarına imza attı. Gelir TEGV’e bağışlanacak,

Geçen yıl, TEGV İzmir Çiğli Eğitim Parkı için mobilyalar tasarlayan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, yılsonu bitirme projeleri kapsamında vakfa olan desteğini sürdürmeye devam etti. Mobilya tasarımı dersinin koordinatörü Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, “Öğretim Görevlisi Gökhan Keskin ve Yarı Zamanlı Öğretim Görevlileri Cengiz Ultav ve Can Aysan ile dersin Araştırma Görevlisi İrem Deniz Akçam önderliğinde ilerleyen projenin amacı ‘empati’ kelimesinden yola çıktı. Öğrencilerimiz, TEGV çocuklarının, ailelerinin, gönüllülerinin ve çalışanlarının katılımlarıyla kullanıcı odaklı bir tasarım süreci izleyerek çocuk mobilyası tasarladı. Sürecin sonunda, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından seçilecek olan mobilyalar Orpak Caploonba firması tarafından üretilerek satışa sunulacak. Elde edilen gelir ise TEGV'e bağışlanacak. Online platform üzerinden gerçekleştirilen final sunumlarında ise öğrencilerimiz, TEGV çocukları için animasyonlar hazırlayarak mobilya tasarımlarını sundu” bilgisini verdi.

Tosyalı teşekkür etti

Online platform üzerinden gerçekleştirilen proje final sunumlarına TEGV aileleri ve çalışanlarının yanı sıra TEGV Genel Müdür Sait Tosyalı da eşlik etti. Tosyalı, “TEGV olarak çocukların bu projedeki rolünü çok önemsiyoruz. Tasarım aşamasında geliştirdikleri üç boyutlu düşünme becerilerinin yanı sıra ekip çalışması, karar alma gibi deneyimlerle, gelişimlerine önemli katkılar sunacak süreçleri yaşama imkanı buldular. Projeyi titizlikle yürüten ve başarılı birer rol model olan üniversiteli büyükleri ise yaratıcı çalışmaları ile çocuklarımızın geleceğine şimdiden bir pencere açmış oldu. Hepsini tebrik ediyoruz. Projeye öncülük eden Yaşar Üniversitesine ve katkılarıyla projeyi farklı bir boyuta taşıyan Caploonba firmasına teşekkür eder, verimli iş birliğimizin devam etmesini dileriz” diye konuştu

Neler ortaya çıktı

Birbirinden farklı tasarımlara imza atan öğrenciler, projelerini şöyle anlattı:

Tospa

Öğrenciler: Melis Esgin, Efecan Şimşek

Farklı yaşlardaki çocukların birlikte vakit geçirebilecekleri bir alan tasarlamaya çalıştık. Boyları farklı olsa da ayarlanabilir masalar sayesinde Tospa’yı paylaşıp farklı etkinlikler yapabilecekler. Kendi masalarının ortasındaki paylaştıkları oyun tahtasında ise oyun oynayabilecekler. Çocuklar oyunun yanı sıra ders çalışabilecek, çizim yapabilecek kısaca anılarını biriktirebilecek.

Rub-e dub

Öğrenciler: Dilek Karaman, Melis Hasoğlu

Her yaştan çocuk kendini müzikle ifade eder. Küçük çocuklar müziğe tepki olarak ellerini sallar, zıplar veya hareket eder. Bir müzik aleti öğrenmek çocuğun konsantrasyon geliştirmesine katkı sağlar. El-göz koordinasyonunu geliştirir, ritim duygu ve motor becerilerini geliştirir. Bu nedenlerle, çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve duygularını ifade edebilecekleri vurmalı enstrümanların eklendiği çift taraflı oturma ve aynı anda müzik aletini çalabilme fırsatı veren 4-6 yaş arası için oturma mobilyası tasarladık. Vurmalı çalgılar çocuklardaki stresi atmak, kaygılarını azaltmak ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla tercih edildi. Mobilyada, def, kalimba ve ksilofon kullanıldı.

Duo

Öğrenciler: Erva Turan, Berfin Lordoğlu

İkimiz için bir bank, ikimiz için bir masa fikrinden yola çıktık. Mobilyayı paylaşarak çocukların empati fikrine yakınlaşmasını sağlamak istedik. Mobilyamız, istersen bir bank, istersen bir aktivite masası olarak kullanılıyor. Yapboza benzeyen mobilya, puflarıyla farklı etkinliklere olanak sağlıyor.