Temiz deniz için projeler ürettiler

İEÜ, 100 lise öğrencisini İnovasyon Kampı'nda buluşturdu. Gençler, denizi temizleyen araçlar, otomatik çöp kutusu ve sahilleri temizleyenlere ödül verilmesini sağlayacak mobil uygulama gibi fikirler geliştirdi.

Gençlerin girişimciliğe olan ilgisini artırmak ve yeni iş modelleri geliştirmesini sağlamak amacıyla projeler üreten İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir'deki 100 lise öğrencisini 'sıfır atık' konulu İnovasyon Kampı'nda bir araya getirdi. İEÜ'nün teknoloji geliştirmesi bölgesi olan İzmir Bilimpark'ın öncülüğünde gerçekleşen ve iki gün süren kampa katılan gençler, denizlerdeki kirliliğin nasıl önlenebileceğine ilişkin çalışmalar yaptı. 'Mikro plastikler', 'Atık yağlar' ve 'Ölü yosunlar' üzerine yoğunlaşan liseli gençler, denizi temizleyen özel araçlar, otomatik çöp kutusu ve sahilleri temizleyen kişilere ödül verilmesini sağlayan mobil uygulama gibi yaratıcı iş fikirleri geliştirdi.

Destek verdiler

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın da desteklediği projeye, 10 lisede eğitim gören öğrenciler katıldı. Kampta, 10 grup halinde çalışan gençlere, öğretmenlerinin yanı sıra İzmir Bilimpark'taki Ar-Ge şirketlerinin yöneticileri ve İEÜ'lü akademisyenler de destek verdi. İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, öğrencilerin girişimciliğe olan ilgisini artırmak için bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Gençlerin kendilerini geliştirmesi ve yaşıtlarıyla bir arada çalışma alışkanlığı kazanmaları için kampın oldukça yararlı olduğunu söyleyen Dede, "Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği, yeni fikirlere her daim ihtiyaç duyulduğu bir çağın içerisindeyiz. Çağa uyum sağlamak için de liselerdeki parlak beyinleri, girişimcilik temasıyla buluşturmak zorundayız. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yılın son etkinliği Genç Bizz Liseler Arası Girişimcilik Programı oldu. Gençlerin özgürce, istedikleri alanda çalışma yapabilecekleri bir ortamı sağlamak için çalışıyoruz. İki gün süren kamp, çok verimli geçti. Gençlerimiz hem ufkunu geliştirdi hem de dünyayı değiştirebilecek iş fikirlerini hayata geçirmek için ilk adımlar atıldı" dedi.

Sıfır atık konusu

Genel Müdür Dede, şöyle devam etti: "Sadece Türkiye değil, dünya genelinde de çevremize ve sağlığımıza büyük zarar veren atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Denizlerdeki kirliliğinin önlenmesi de güncel ve herkesin hassasiyetle yaklaştığı bir konu. Bu noktada, denizlerde sıfır atığı mümkün kılmak için yapılan tüm çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki, böylesine önemli bir konuda gençlerin ortaya koyduğu fikirler, hepimiz için yol gösterici olacak. Gençleri bir araya getirecek yeni projelerimiz de var. Önümüzdeki aylarda, 'sıfır atık' konusunu temel alan kamplar, paneller ve toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz."



