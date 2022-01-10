TÜİK açıkladı: İzmir arıtmada lider oldu

Türkiye İstatistik Kurumu şehirlerin atıksu arıtımına ilişkin son verileri yayımladı. İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi sayısı, kişi başına düşen ileri biyolojik yöntemle arıtılmış su miktarı ve arıtmada AB standartlarının en yüksek oranda uygulandığı kent başlıklarında Türkiye’nin lideri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Belediye Atıksu Arıtma Tesisleri İstatistiklerini yayımladı. Veriler üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 22’si Avrupa Birliği Standartları’nda arıtım yapan ileri biyolojik, 39’u biyolojik ve 6’sı doğal arıtma olmak üzere toplam 67 arıtma tesisi ile hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bu alandaki öncü rolünü sürdürdü. İzmir ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin sayısı, Avrupa Birliği Standartları’nda arıtılan atık su oranı ve kişi başına düşen atıksu arıtma miktarıyla ilk sırada yer aldı.

İzmir’de atık su arıtım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının kent nüfusuna oranı yüzde 98,6’ya ulaştı.

En yüksek ileri biyolojik arıtma oranı İzmir’de

Çevre İstatistikleri başlığıyla iki yılda bir yayınlanan istatistiklere göre İzmir’de arıtılan atık suyun yüzde 97,2’si Avrupa Birliği standartlarında arıtılırken bu rakam, Bursa’da yüzde 96,2, Antalya’da yüzde 40,4, İstanbul’da yüzde 39,1 ve Ankara’da yüzde 18,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’deki bin 399 belediyenin atıksu arıtma verilerini barındıran çalışmaya göre İzmir kişi başına düşen ileri biyolojik atıksu arıtma miktarı açısından da beş büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. Kişi başı AB standartlarında arıtılan atıksu miktarı Bursa’da yıllık 48,9, İstanbul’da yıllık 35,3, Antalya’da yıllık 35,3, Ankara’da yıllık 6,6 metreküpte kalırken, bu değer İzmir’de yıllık 61,1 metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Avrupa Birliği standartlarında arıtılan atık suyun yüzde 12,2’sinin İzmir’de arıtıldığı da TÜİK verilerinin ortaya koyduğu bir başka gerçek. Yani İzmir’de Türkiye ortalamasının 2,3 kat üzerinde Avrupa Birliği Standartları’nda atık su arıtımı yapıldı.

İzmir arıtma tesisi sayısında da lider

İzmir 22 ileri biyolojik arıtma yapan atık su arıtma tesisi ile de Türkiye’de bu özellikte en çok tesise sahip büyükşehir oldu. Bursa’da 14, Ankara’da 14, İstanbul’da 10, Antalya’da ise 2 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilirken TÜİK’in açıkladığı rakamlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusundaki liderliğini de bir kez daha tescilledi.

Arıtma yatırımları devam ediyor



İZSU Genel Müdürlüğü 2022 yılında da atık su yönetimi yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi, Karaburun Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi, Seferihisar Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, Seferihisar Ulamış Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Yazıbaşı Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, Urla Özbek Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin önemli bir kısmı hayata geçirilecek.

Yapımına başlanması hedeflenen projeler arasında ise Bademler Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Aliağa Çakmaklı Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Ahmetli Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Menderes Efemçukuru Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Bülbüldere Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atıksu Arıtma Tesisi ve Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi yer alıyor.