Tunceli’de yılın ilk raftingi yapıldı

Tunceli’de baharla coşan Munzur Nehri’nde Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ile beraberindekiler Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında rafting yaparak sezonu açtı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Vali Tuncay Sonel’in de katılımıyla Munzur Nehri’nde rafting etkinliği gerçekleştirildi. Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde başlayan etkinlikte Vali Tuncay Sonel de rafting yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında rafting botlarına 4’erli sporcu grupları bindi. Yaklaşık bir saat süren rafting kent merkezinde Mavi Köprü mevkiinde sona erdi. Ardından sporcular “Tanımakla Başlar Herşey ve Evde Kal Tunceli” pankartı ile Türk Bayrağı açtı.

Burası artık rafting merkezi

Tunceli’nin bir kaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını anımsatan Vali Tuncay Sonel, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonlarıyla Tunceli artık huzur şehri, turizm şehri haline geldi” dedi.