Türkiye, dünyada en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Sosyal medya platformları ve yemek yarışmalarının etkisiyle aşçılığın yıldızının parladığı Türkiye’de, her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor.

2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu, Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğini gösteriyor. Rapora göre, Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Sosyal medya platformlarında yayınlanan yemek videolarında malzemelerin israf edilmesine neden olan yanıltıcı unsurlara yer verildiğini belirten Mutfak İşleri Müdürü İçerik Üreticisi Ülkühan Gemi, “Yemek videolarının hazırlık aşamasında reçetelerin pek çok kez denenmesi ve en iyi sonucu aldıktan sonra çekim aşamasına geçilmesi gerekiyor. Ancak bu süreç çok uzun sürdüğü için reçeteler çoğunlukla denenmeden aktarılıyor. Bu da Türkiye’nin israf karnesine eksi olarak yansıyor” dedi.



Türkiye’de sosyal medya platformları ve yemek yarışmalarının etkisiyle yıldızı parlayan aşçılık mesleği, beyaz yakalı çalışanların da kariyerlerinde yer bulmaya başladı. Mutfak İşleri Müdürü hesabından yöresel ve pratik lezzetlerin yanı sıra dünya mutfaklarından reçeteleri paylaşan Ülkühan Gemi, “Tüm reçeteleri pek çok kez deneyip en iyi sonucu aldıktan sonra paylaşıyorum. Reçetelerimin tüm ayrıntılarını sosyal medya kanalında derinlikli olarak işlerken, takipçilerimin her sorusunu eksiksiz yanıtlıyorum. Her evde bulunabilen malzemeleri doğru ölçülerde kullanarak geliştirdiğim reçeteleri anlattığım videolarda takipçilerimi yanıltabilecek, malzemelerin israf edilmesine neden olabilecek unsurlara asla yer vermiyorum. Tüm reçeteleri daha önce pek çok kez deneyimlemenin verdiği avantajla takipçilerimin hedefi 12’den vurmalarını sağlıyorum. Başarılı sonuç elde edemeyen takipçilerimin yaptığı teknik ve ölçü hatalarını ortaya çıkararak onlarla çözüm ortaklığı kuruyorum” diye belirtti.