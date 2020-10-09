Türkiye’de İlk Karşıyaka’da

Türkiye’de ilk kez İzmirli teknoloji firması KODECO ile Karşıyaka’nın belirli bölgelerinde faaliyete geçirmek amacıyla, KODECO’nun geliştirdiği ZOOP markalı elektrikli araçların ve paylaşımlı sistemin halka sunulacağı bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardı.

Karşıyaka Belediyesi yaptığı projeler ile öncü olmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın isteği ile Kent A.Ş. daha çevreci bir Karşıyaka için Türkiye’de ilk kez İzmirli teknoloji firması KODECO ile Karşıyaka’nın belirli bölgelerinde faaliyete geçirmek amacıyla, KODECO’nun geliştirdiği ZOOP markalı elektrikli araçların ve paylaşımlı sistemin halka sunulacağı bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardı.

Karşıyaka’da hava kirliliğinin azalması ve temiz enerjinin kullanılması adına Kent A.Ş. Türk firması olan KODECO ile küçük elektrikli otomobillerle Mavişehir’de pilot bir çalışmaya başlıyor. Pilot uygulamanın amacı; KODECO'nun geliştirdiği elektrikli araçların ve paylaşımlı sistemin belirlenen güzergâhlarda işletilmesi ve işletme modelinin optimize edilmesi olacak. Pilot kapsamında belirlenen güzergâhta 5 adet ZOOP aracı ile uygulama yapılacak. İstasyon adedi ve yerleri, pilot uygulama sırasında ihtiyaca göre değiştirilecek. Pilot uygulamada kullanıcılar ön başvuru ile belirlenecek. Başvuruların nasıl yapılacağı Kent A.Ş. tarafından sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Pilot süresi bitiminde telefonlarına aplikasyonu indiren ve en az B sınıfı ehliyeti olan herkes kiralama yapabilecek. Çalışmalara Kent A.Ş. çalışanları da katılacak. Pilot proje 29 Ekim 2020’de başlayacak ve 3 aylık süreci kapsayacak. Faaliyete geçmesi planlanan uygulama için muhtelif istasyonlar yapılacak. Doğayı kirletmeyen, tamamen elektrikli olan araçlar insanların kısa mesafelerde kolay ulaşım sağlamasına da katkıda bulunacak.

Çevreci Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyaka’mız için farklı uygulamaları denemeye devam ediyoruz. Mobilite teknolojisini Karşıyaka’ya getirmek için Türk firması olan KODECO ile çalışmalarımıza başladık. Mavişehir’de farklı yerlerde, küçük elektrikli araba istasyonları ile hizmet vermeye başlayacağız. Bir pilot bölge belirledik. Üç ay boyunca sistem çalışmaya devam edecek. 3 ay sonunda hep birlikte oturup karar vereceğiz. Amacımız çevreci bir Karşıyaka ve egzoz emisyonunu bir nebze olsun azaltabilmek. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili çok ciddi atılımlar yapacağız. Siz değerli hemşerilerimizin daha temiz hava soluması için gerekli AR-GE çalışmalarına aralıksız devam ettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

Heyecan verici

KODECO Future Mobility CEO’su Kerem Odabaşı Kent A.Ş. ile yaptıkları iş birliği ile ilgili olarak "Karşıyaka'da paylaşımlı ZOOP araçlarımızın kullanımını görmek bizim için heyecan verici. Pilot test sürecinde sistemin işlevselliğini ve kullanıcı memnuniyetini göreceğiz, iyileştirmeler ve sistem optimizasyonları yapacağız. Pilot uygulamanın başarısı bizi takip eden yatırımcılar açısından da çok önemli. Mini bir uygulama olarak başlayacak ama sonrasında büyümeye çok açık bir mobilite teknolojisi girişimi. Otonom araçları telefonlarına yükleyecekleri uygulamayla kiralayan Karşıyakalılar, gidecekleri kısa mesafedeki yere kadar kullanacaklar ve oraya bırakacaklar. Paylaşım ekonomisi kapsamında hem ulaşımlarını kısa sürede hem de kolayca yapmış olacaklar. 3 ay boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek mini ZOOP araçlarımızın çok sevileceğini ümit ediyorum." diye konuştu.