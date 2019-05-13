Ücretli poşet, beklenen etkiyi veremedi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında poşetlerin ücretli hale gelmesinin beklenen etkiyi veremediğini insanların hâlâ marketlerden poşet satın alarak kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Doğancan Bingöl - Doğa ve çevrenin korunması amacıyla yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında poşetlerinin ücretli hale gelmesi son dönemin sıkça tartışılan konusu haline gelmişti. EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, "Poşetlerin ücretli hale gelmesi konusunda başarılı bir sonuca ulaşıldığını düşünmüyorum. İnsanlar kendi tedariğini görmek yerine hala poşet almaya devam ediyor. Plastiksel açıdan poşet olayı tamamiyle hüsran hale geldi" dedi.



Erdoğan Çiçekçi

Katı atık bedeli karmaşası

Yıllardır su faturalarından katı atık bedeli alındığına dikkat çeken Çiçekçi, "Türkiye'de alınmış tedbirler var. Evsel katı atıkla ilgili geri kazanım bedelleri 2011 yılından beri bütün su faturalarından alınıyor. Ama Türkiye'nin bu kadar vilayeti ve ilçesi içinde atık bertaraf tesisi neredeyse yok denilebilecek kadar az. Neden bunun böyle olduğunu araştırdığımızda atık bertarafıyla ilgili alınmış kararların uygulanmasında sorunlar var. Yer seçimi bakımından belediyeler oy kaygıyısıyla hukuk engelini de aşamayarak atık bertaraf tesislerini kuramıyorlar. Siz bir tesisi kurmalısınız ki topladığınız atığı gömebilmeniz lazım. Şu haliyle Anadolu'da bütün ilçe belediyeleri atıklarını yakıyor. İlçelerin kenarlarında dumanlar tüttüğünü görüyoruz. Önce bir kere bertaraf tesinini kurmayı yalnız ilçe belediyeleriyle değil. Mevcut kurallar içerisinde devlet arazileri nasıl kamulaştırılıyorsa atık bertaraf için de bir kamulaştırma çalışması yaparak atık bertaraf tesisi kurması gerekiyor" diye konuştu.

Gömmek çözüm değil

Kamulaştırmanın hükümet tarafından yapılması gerektiğini belirten Çiçekçi, tesislerin kurulamadığını ve atıkların sürekli gömüldüğünü bunun karar mekanizmasında oluşan sıkıntılar nedeniyle oluştuğunu söyledi. Türkiye'nin İngiltere'den en fazla çöp ithal eden ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Çiçekçi, "Çin'in çöp ithal etmekten vazgeçmesinin bu piyasadaki hareketi arttırdı. İlerleyen dönemlerde bu rakam daha yükseklere de çıkabilir" cümlelerini kaydetti.

Tesislerimiz yeterli

Çöp ithalatını ticari bir hareket olarak değerlendiren Çiçekçi, şunları söyledi: "Bu duruma bir limit getirmezsek bu durumu karlı gören firmaların ithalatı arttırır. Geri dönüşüm tesislerimiz çoksa ki ben çok fazla olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak rakamlar artacak. Geçiçi ithal diye tanımlıyorum ben du durumu. Gelen malın çöp, atık ve atığın en kötü kısmı hariç diğer kısımları işeyerek dışarı ihraç ediyoruz. Bu rakamın bir düzenleme ile kısıtlanmadığı takdirde artacağını düşünüyorum. Türkiye plastik sanayinde dünyada 6. Avrupa'da ise 2. sırada. Rakamlar o kadar yüksek ki çok büyük rakamlar dönüyor bu sektörde."

Ülkenin her yerinde yapılıyor

Türkiye'de büyüklü küçüklü çok fazla geri dönüşüm tesisi bulunduğunu belirten Çiçekçi, "Ülkemizdeki tesislerin içinde KOBİ'lerde ya da çok büyük modern firmalar da var. KOBİ olanlar için ise çok üst düzey bir üretim tekniği ve müthiş bir modern yatırım gerektirmediği için Türkiye'de bu iş irili ufaklı ülkemizin her yerinde yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çok ithal etmesi hurda bulunması açısından geri dönüşümcüye kolaylık sağladığından dolayı sürekli talep olacak ve artacak" ifadelerini kullandı. Çiçekçi, geri dönüşüm tesislerini desteklemenin önemli olduğunu söyleyerek, desteklemenin yanı sıra sektörde devam eden yeniliklerin takibinin yapılmasının önemli olduğunu bu çalışmaların ithalatı ve ihracatı arttıracağını ifade etti.