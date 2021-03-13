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Ücretli poşetlerde yeni uygulama!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. Kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı 1 Ocak 2022'den itibaren yasaklanacak

Ücretli poşetlerde yeni uygulama!
13 Mart 2021 Cumartesi 11:29

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanının en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.1 OCAK

Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.

'EBarkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e şikayet edilebilecek.

Etiketler; #poşet #çevre
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