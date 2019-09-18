Ülkü Ocakları 1944 fidan dikecek

İzmir Ülkü Ocakları son zamanlarda artan orman yangınlara karşı harekete geçti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’in onayı ile hazırlanan projeyle, İzmirli Ülkücü Gençler “İklim Değişikliği ve Orman Yangınları ile Mücadele” konulu bir dizi eğitim faaliyeti ve atölye çalışmaları yapılacak. Geçtiğimiz ay Karabağlar, Menderes ve Urla bölgelerinde çıkan yangınlarda yok olan orman alanlarına 1944 fidan dikecek. Dikilen fidanlara da tarihe “3 Mayıs 1944 Milliyetçilik Olayı” olarak geçen olaylarda adı geçen Türkçülerin, Ülkücü Hareketin önemli fikir adamları ve şehitlerinin isimlerinin verilecek.

İzmir’in dağlarında çiçekler açacak

​

İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Vatan toprağının mukaddesatı onun değerlerini yaşatmaktan geçer. Bize göre vatanın bir tek çakıl taşına bile can feda edilir. Vatanımızın fidanları, denizleri, ormanları ve diğer tüm doğal kaynakları da aynı derecede önemlidir. Vatanımızın bir karış toprağından vazgeçmediğimiz gibi, bir tek fidanından da vazgeçmeyiz.” dedi. Hastürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son dönemde hava sıcaklarının olağanın üzerinde artması, ihmal, rant çevrelerinin ve terör örgütlerinin saldırıları sebebiyle orman yangınlarının sayısında olağanüstü bir artış görülüyor. En son başımıza gelen yangın felaketinde 500 hektarlık ormanlık alanımızı yitirdik. “Çevrecilik milliyetçiliktir” düsturuyla hazırlanan proje kapsamında hem genç ülküdaşlarımıza iklim değişikliğinin önemini ve orman yangınları üzerindeki etkisini anlatacağız hem de koruma ve önleme çalışmalarının eğitimlerini vereceğiz. Ülküdaşlarımızın gayretleri ile İzmir’in dağlarında yeniden çiçekler açacaktır.”

1944 fidan

Dikecekleri 1944 fidan hakkında da bilgi veren İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Hastürk, “İzmir’deki Türk Milliyetçileri olarak, vatan sevdamızın gereğini her alanda yapıyoruz. Çevrecilik de bunun başında geliyor. İzmir kamuoyunun yakından takip ettiği gibi tüm kurumlarımız bu konuda çok hassas çalışmalar yürütüyor. İzmir Ülkü Ocakları ve Ülkücü Gençler olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda Türk Milliyetçileri için bir kavşak noktası ve şahlanış günü olan “3 Mayıs1944 Milliyetçilik Olayı” nı sembol olarak kabul ederek yanan alanlara 1944 fidan dikeceğiz. Fidanlarımıza da Türkçülük-Turancılık Davası’nın önemli şahsiyetlerinin ve şehitlerimizin adını vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Projenin yürütülmesinden sorumlu olan İzmir Ülkü Ocakları başkan yardımcısı Oguzhan Caner de “Ortaöğretim, Eğitim ve Çevre Birimimiz konuyla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar. Bu projemiz öncelikli olarak genç ülküdaşlarımızı daha bilinçli bireyler haline getirmeyi ve orman yangınları hakkında farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Önümüzdeki süreçte çevre hususunda daha geniş kapsamlı ve eğitime dayalı projeler üreteceğiz.” dedi.