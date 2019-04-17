Urla'da ÇED toplantısı için yeni 'deneme'

Urla Demircili Mahallesi'nde kurulmak istenen orkinos çiftliği için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile şirket yetkililerince geçen 27 Aralık'ta yapılmak istenen, ancak tepkiler üzerine gerçekleştirilemeyen 'halkın katılımı toplantısı', 25 Nisan Perşembe günü yeniden yapılacak.

Urla'da ÇED toplantısı için yeni 'deneme'
17 Nisan 2019 Çarşamba 11:49

Seferihisar ile Urla sınırları arasında kalan Sığacık Koyu'nda, su ürünleri yetiştiricilik alanı olarak belirlenen 10 numaralı alanda orkinos üretimi yapan şirket, hala faaliyette olan çiftliği, 9 numaralı alana taşımak için ÇED dosyası hazırladı. Daha önce de farklı şirketler tarafından balık çiftliği kurmak için istenen, fakat açılan davaların ardından iptal edilen projelere rağmen başvuru yapan şirkete, 'ÇED olumlu' kararı verildi.

ÇED kararının ardından, 27 Aralık 2018 tarihinde Urla'nın Demircili Mahallesi'nde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağı duyuruldu. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, toplantı için gittikleri mahallede, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Dönemin Seferihisar Belediye Başkanı olan ve 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer de, ÇED toplantısı yapılmasına izin vermeyen vatandaşlara destek verdi. Yılda 900 ton üretim yapılması planlanan orkinos yetiştiriciliği çiftliği için yeniden ÇED toplantısı yapılması kararı alındı. Toplantının tarihi, 25 Nisan Perşembe günü olarak duyuruldu.

Etiketler; #urla #Demircili #Orkinos Çiftliği #Çevresel Etki Değerlendirme #çed
Önceki Haber
Aydın, kadınlara emanet
Sonraki Haber
Abdül Batur'dan amatöre destek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.