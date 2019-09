Vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz

CHP Milletvekili Kani Beko, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in BM Zirvesi'ndeyaptığı konuşmayı değerlendirerek, 'Kaybedecek vakit yok. Hemen harekete geçmeliyiz. Bu çağrıya sessiz kalınamaz' açıklamasında bulundu.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg ve arkadaşları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almayarak Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı. BM Zirvesi'nde konuşma yapan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz? Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret!" ifadelerini kullanmıştı.CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, genç aktivistin yaptığı konuşmayı değerlendirerek bir açıklama yayınladı. Beko, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kabul edilemez

"Genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve arkadaşlarının çağrısına acilen yanıt vermemiz gerekiyor. Bu çağrıya sessiz kalınamaz! Gençlere borçlu olduğumuz bu dünyayı bugünden daha kötü halde bırakmaya hakkımız yok. İklim krizi her geçen gün derinleşirken atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu bugün itibarıyla 410 ppm'i aştı. 350 ppm'den sonra küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği bilim insanlarınca defalarca ifade edilmesine rağmen liderler, sermayedarlar ve büyük ölçekli kirleticilerin yöneticilerinin etki doğurucu hiçbir adım atmıyor olması kabul edilemez."

Seslerini yükseltmeliler

"Küresel ısınmaya yol açan etmenler konusunda her birimizin yapacakları olduğunu unutmadan, acilen harekete geçmeliyiz. Çevre yolları, hidroelektrik santralları, havaalanları, maden sahaları ve apartman tarlalarının yol açtığı çevre sorunlarıyla iklim değişikliğinin etkileri birbirlerinin etkilerini geometrik biçimde artırıyor. İklim değişikliğini, küresel ısınmayı durdurmak ve doğayı kendini yeniden iyileştirebilecek şekilde korumak için her tür katkıyı vermeye ihtiyacımız var.Bu alanda atılacak adımlarda herkese sorumluluk düşmekte ve boşa geçirilecek zaman da kalmadı. Dünyamız bildiğimiz haliyle yaşamını sürdüremiyor. 138 yılın en sıcak 20 yılı 1997 sonrasında, en sıcak 10 yılı ise 2005 sonrasında yaşandı. Üstelik kıtasal buzullar da eriyor. Antarktika her yıl 120 milyar ton, Grönland ise her yıl 280 milyar ton kütle kaybediyor. Böyle giderse iklim temelli yıkım kaçınılmaz. Tüm insanlığı etkisi altına alacak büyük ölçekli felaketler başladı ve artarak devam edecek. Öyleyse bilimden, yaşamdan ve umuttan yana olanlar acilen bir araya gelmeli ve seslerini yükseltmeliler."

Hemen şimdi!

"Bir Kızılderili atasözü der ki; son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak!

Eşiğinde olduğumuz o gün gelmeden, insanı ve doğayı merkeze koyan adımları atmalıyız. Ne bizlerin ne çocuklarımızın ne de onların çocuklarının geleceğinin daha fazla karartılmasına izin veremeyiz. Harekete geçmeliyiz. Geç bile kaldık. Ayağa kalkmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Hemen şimdi!"