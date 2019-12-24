Yağışlar cumaya kadar sürecek

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, saat 00.00 ile bugün 16.00 arasında tutulan radar kayıtlarına göre, merkez ilçelerdeki en çok yağış, metrekareye 94 kilogramla Karabağlar'a düştü.

Yağışlar cumaya kadar sürecek
24 Aralık 2019 Salı 10:46

Metrekare başına Buca'ya 59, Konak, Kemalpaşa ve Narlıdere'ye 50, Karşıyaka ve Bayraklı'ya 30 kilogram yağış düştü. En az yağış Karşıyaka'ya düşmesine rağmen, Mavişehir Mahallesi denizin taşması ve kanalların tıkalı olması nedeniyle sular altında kaldı. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamada, hem sağanak yağışın hem de lodosun cuma gününe dek etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Balıkçılara da, kuvvetli lodos nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.


Kaynak: DHA
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