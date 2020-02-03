Yaralı akbabaya Büyükşehir şifası

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan yaralı kızıl akbaba ile şahini tedavi ediyor.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bir süre önce Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Nesli tehlikede

Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabanın ilk kontrollerinde bilinçsiz avlanma sonucu kanatlarında ateşli silahlardan kaynaklı yaralar oluştuğu tespit edildi. Hemen tedavi altına alınan yırtıcı kuşun sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, aynı gün yine vatandaşlar tarafından Denizli'de bulunan yaralı bir şahinin tedavi altında olduğunu bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri ilk muayenesinde şahinin de ateşli silahlardan kaynaklı yaralandığını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.