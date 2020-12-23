Yaşar Topluluğu sürdürülebilirliği teşvik ediyor

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş: “Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikteyiz. 3 yıldır düzenlemekte olduğumuz Yaşar Sürdürülebilirlik Günü ile hedefimiz, fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek toplumsal bilinci geliştirmek ve sürdürülebilirliğin kurum, birey fark etmeksizin herkesin gündeminde yer almasını sağlamaktır.”

2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi(Global Compact)’nin gönüllü imzacılarından olan ve o tarihten bu yana sürdürülebilirlik yolculuğunu ve hedeflerini her yıl yayınladığı sürdürülebilirlik raporları ile toplumla paylaşan Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil etmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amaçlarıyla düzenlediği Yaşar Sürdürülebilirlik Günü’nü üçüncü kez gerçekleştirdi. Pandemi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte pandemi döneminde sürdürülebilir tüketim ve döngüsel ekonomi konuşuldu.

Yaşar Sürdürülebilirlik Günü 2020’nin açılış konuşmasını Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş yaptı. Dr.Mehmet Aktaş, Yaşar Topluluğu’nun önceliklerinden olan sürdürülebilirlik konusunun sistemli bir şekilde tüm süreçlere yansıtıldığının ve tüm çalışanlara aktarıldığının altını çizdiği konuşmasında: “Yaşar Topluluğu olarak iklim kriziyle mücadele, enerji ve su yönetimi, atık yönetimi ve toplumsal katkı çalışmalarımızı sürdürülebilirlik başlığı altında önceliklendirdik. 2009 yılından bu yana raporlamalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikteyiz. 3 yıldır düzenlemekte olduğumuz Yaşar Sürdürülebilirlik Günü ile hedefimiz, fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek toplumsal bilinci geliştirmek ve sürdürülebilirliğin kurum, birey fark etmeksizin herkesin gündeminde yer almasını sağlamaktır” diye belirtti.