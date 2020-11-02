Yaylalarda renk geçişi

Düzce'nin doğal güzellikleri ile ünlü Pürenli ve Balıklı yaylalarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Yaylalarda renk geçişi
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:31

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan ve Düzce kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, sonbaharda da misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlar Pürenli ve Balıklı yaylalarında sonbaharın eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarına kartpostallık görüntüler sunuyor. Yayların içinde bulunan köknar, kayın ve çam ağaçları, sararan yapraklarının dökülmesiyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen yaylalar, yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra fotoğraf severlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor. Pürenli ve Balıklı yaylalarının büyüleyen sonbahar güzellikleri drone ile de havadan görüntülendi.

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