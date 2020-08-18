Ziyaretçileri büyülüyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi Milli Parkı'na bakan eteğinde kurulan Sümela Manastırı, tasarım, malzeme, mimarlık ve işçilik açısından eşsiz bir yapı olarak ziyaretçilerini mevsime özgü görüntüsüyle büyülüyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, Doğu Karadeniz'de turistlerin ilk ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi Milli Parkı'na bakan eteğinde kurulan manastır, tasarım, malzeme, mimarlık ve işçilik açısından eşsiz bir yapı olarak ziyaretçilerini mevsime özgü görüntüsüyle büyülüyor.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kalıcı listeye aday

Kaya tutucu bariyer sistemiyle, ziyaretçilerin iç mekânda güvenli bir şekilde ziyaret edilebilmeleri sağlandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı’nda kalan yüzde 30'luk kısmın restore çalışmalarının da tamamlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefleniyor.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarına ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Restore sürecine ait görüntüler, pek çok takipçinin beğenisini kazanırken, tarihi mekanın ziyarete açılması ilçe esnafının yanı sıra, turizm sektör temsilerini de sevindirdi.

Çok etkilendim

Sümela Manastırı’nı ziyarete gelen Celal Yüksel, “Gayet güzel olmuş. Yıllar sonra açılmış olması, ülkemize hayırlı olsun. Zaten tüm halkımız mutlu oldu, açıldığı için ilk kez geldim, gayet memnun olup etkilendim” dedi.

Ziyaretçi Murat Yaslı, “Güzel bir çalışma yapılmış. Bazı yerler açılmamış, inşallah o yerlerde bir dahaki gelişimizde o yerlerde açılmış olur. Ülkemiz adına güzel değerler bunlar, kıymetini bilmeliyiz” diye konuştu.

Karadağ'ın eteğinde

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetti.



