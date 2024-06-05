Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri mayıs ayında bin 162 ağacı kesilmekten kurtardı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ekonomiye katkı sağlayan hem de doğayı koruyan projesi Çevreci Komşu Kart, mayısta bin 162 ağacı kesilmekten kurtardı.

Nisan 2016’dan bu yana kesintisiz devam eden projeyle kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 171 bin 854’e yükseldi. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 684 bin 574 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 42 milyon 963 bin 416 kişiye de oksijen oldu.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NEDİR?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart’la 8 yıl içinde 23 milyon 689 bin kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 10 milyon 846 bin lira kartlara yüklendi. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Çevreci Komşu Kart’ı kullanan ev sayısı ilçede 17 bin 155’e ulaşırken zaman içinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yarattı, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.