Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Tabiat Derneği ve çevre gönüllülerinin desteğiyle Doğuş Pirina Fabrikası'nın çevre izin ve lisans belgesinin iptali için açtığı davayı kazandı. 2021 Ocak ayında Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nde başlayan dava sürecinde, çevreye verilen zararlar ve kamu zararları dikkate alındı.

Çevreye ve halka zarar verdiği kanıtlandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dava konusu hakkında detaylı bilgi vererek şunları söyledi: "Doğuş Pirina Yağ ve Yağlı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen çevre izin ve lisans belgesinin iptalini talep ettik. Şirketin çevreye ve çevre halkına zarar verdiği, vergi ve harç kayıplarına neden olduğu, çevre ve işletme izinlerinde manipülasyon yaptığı ve tesisin 1. derece doğal sit alanında bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle çalışma izninin iptali gerektiğini belirttik."

Mahkemeden iptal kararı

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda Ayvalık Belediyesi’nin talebini haklı bularak Doğuş Pirina Fabrikası'nın çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Karar, çevre koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki çevre gönüllüleri tarafından memnuniyetle karşılandı.