AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Asperger sendromuyla yaşayan 15 yaşındaki Taha Arben Vurgun’u İzmir’deki evinde ziyaret etti. Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında büyük başarılara imza atan Taha’nın hikâyesi, hem azim hem de ilham dolu yönüyle dikkat çekti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çankırı, şu ifadeleri kullandı:

“Taha Arben Vurgun, Asperger sendromu ile yaşayan ama bu farklılığı onu sınırlamak yerine güç katan bir evladımız.

Bilimle, teknolojiyle ve sanatla büyüyen Taha Arben, Teknofest’te Türkiye birincilikleri, Birleşmiş Milletler Zero Project’te ‘Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi’ ödülü ve sayısız ulusal başarıya imza atarak topluma değer katan projeleri ve çizimleriyle fark yaratıyor.”

“Sen farklılığı bir engel değil, bir güç haline getiriyorsun”

Çankırı, paylaşımında Taha Arben’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Tahacım… Gözlerindeki ışık, azmin ve dünyaya dokunuşun insanın içini ısıtıyor.

Sen, farklılığı bir engel değil, bir güç olarak gösteriyorsun.

Sen, farklılığı bir engel değil, bir güç olarak gösteriyorsun.

Yolun hep aydınlık, hayallerin her zaman büyük olsun."

Milletvekili Çankırı, Taha Arben’in ailesinin de büyük fedakârlıklarla yanında durduğunu, bu dayanışmanın genç Taha’nın başarısında büyük payı olduğunu vurguladı.

Taha Arben’in başarıları

Taha Arben Vurgun, Teknofest Türkiye birincilikleri ve Birleşmiş Milletler Zero Project platformunda “Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi” ödülünü kazanarak uluslararası düzeyde takdir topladı.

Aynı zamanda sanat alanında çizimleriyle fark yaratan Taha, toplumsal farkındalık ve erişilebilirlik temalı projeleriyle de biliniyor.