Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra yeni sevgilisi Güçlü Mete ile mutlu bir ilişki yaşamaya başladı. Çiftin, Paris tatilinden paylaştığı karedeki yüzükler ise evlilikle ilgili soru işaretleri uyandırdı.

Evleniyorlar mı?

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin birlikte çekilen tatil fotoğraflarında, her iki parmaklarında da dikkat çeken yüzükler bulunuyor. Bu detay, sosyal medyada evlenme teklifinin yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Evlilikle ilgili sorulara, “Hayatta hiçbir şeyden tamamen vazgeçmem, her zaman yeniden başlarım” diyerek yanıt veren Ceyda Düvenci, takipçilerini merakta bırakmaya devam ediyor. Çiftin paylaşımına, oyuncu arkadaşları ve takipçileri yorum yağdırırken, bazı kullanıcılar "Yine mi evleniyorsun Ceyda?" şeklinde yorumlarda bulundu.