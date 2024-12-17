Ceylan Ertem, yeni yılın coşkusunu müzikseverlerle birlikte kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eşsiz Bir Yılbaşı Kutlaması

Balçova Termal Otel, 2024 yılını uğurlarken misafirlerine hem görsel hem de gastronomik bir şölen sunacak. Yılbaşı gecesi boyunca Ceylan Ertem’in seslendireceği sevilen şarkılar eşliğinde, katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşayacak. Etkileyici sahne performansının yanı sıra, gala yemeği de geceye damgasını vuracak.

Özel Konuklar İçin Lezzet Dolu Menü

Yılbaşı gecesinde katılımcılar, Balçova Termal Otel’in şefleri tarafından hazırlanan lezzetli yemeklerle keyifli bir akşam geçirecek. Özel olarak tasarlanan yemek menüsü, yılbaşı gecesinin atmosferine uygun olarak özenle seçilmiş. Yılbaşına özel konsept menüler, misafirlere damak tadını da zenginleştirecek.

Rezervasyon İçin Son Günler

Ceylan Ertem’in sahne alacağı bu özel gece için sınırlı sayıda yer kalırken, balo salonunda yerini almak isteyen misafirlerin hızlıca rezervasyon yapmaları tavsiye ediliyor. Yılbaşı gecesinde müzik, eğlence ve lezzetli yemeklerle 2024’e unutulmaz bir başlangıç yapmak isteyenler için Balçova Termal Otel, mükemmel bir tercih olacak.