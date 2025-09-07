İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sahne alan Manifest grubuna, “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmasının ardından şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ertem, soruşturmayı “sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Manifest grubuna soruşturma açıldı

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan Manifest grubu, dün İstanbul Küçükçiftlik Park’ta konser verdi. Konsere +18 yaş sınırı getirilirken, sahne şovları sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konsere ilişkin olarak “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ceylan Ertem’den sert tepki

Ertem, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Manifest grubuna açılan soruşturma, sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır. Bu memlekette binlerce çocuk gelin varken, kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı yasa hakkında mücadeleye çoğunluk kulaklarını tıkamışken, sahneye çıkan kadınların kıyafetleri hakkında milyonlarca paylaşım yapılıyor. Rezalet! Utanç duyuyorum.”

Kadın özgürlüğüne vurgu

Ertem, paylaşımını şöyle sürdürdü: