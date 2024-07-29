Ekiplerin yaptığı son operasyon adeta film sahnelerini aratmadı. Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.B isimli zehir taciri takibe alındı.

Şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç Yeşilyurt Mahallesi'nde ekiplerin dur ihtarına uymayarak ara sokaklarda kovamalaca yaşandı. Ekiplerin aracı durdurması sonrası F.B araçtan yatay olarak kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu zehir taciri yakalandı.

Firari tutuklandı

Evinde ve zehir tacirinin üzerinde yapılan adli aramada 30 gram Metamfetamin İsimli uyuşturucu Madde, 1 Adet Ruhsatsız tabanca, Uyuşturucu Madde Geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca F.B isimli şahsın Cezaevi firarisi olduğu ve çeşitli suçlardan 10 Yıl aranmasinin bulunduğu tespit edildi. Zehir Taciri F.B bugün çıkarıldığı adli merciler tarafından Uyuşturucu Madde Ticaretinden Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.