Aydın’ın Köşk ilçesinde, cezaevi izninde olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Mustafa Bölük, zeytin bahçesinde ölü bulundu. Bölük’ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılması sonucu yere düştüğü tespit edildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan dün izne çıkan Mustafa Bölük, Oba mevkisindeki zeytin bahçesinde çevredekiler tarafından hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bölük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze hastaneye kaldırıldı
Bölük’ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Evli ve 1 çocuk babası olan Bölük’ün, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan aldığı ceza nedeniyle bir süredir açık cezaevinde bulunduğu öğrenildi.