İkilinin arasında çıkan tartışma, infaz memurlarının müdahalesiyle son buldu. Seçil Erzan, sürekli olarak kendisine "dolandırıcı" demesiyle rahatsız olduğu Bahar Candan'a tepki gösterince aralarında sözlü bir çatışma yaşandı. İnfaz koruma memurları, koğuşta yaşanan bu olaya hemen müdahale ederek ikiliyi ayırdılar.

Olayın fitilini ateşledi

Bahar Candan ile Seçil Erzan arasındaki gerginlik, uzun süredir devam eden bir durum olarak gözüküyor. Bahar Candan'ın sürekli olarak kendisine "dolandırıcı" demesi üzerine Seçil Erzan'ın sinirlenmesi, yaşanan olayın fitilini ateşledi. İkilinin karşılıklı olarak birbirlerine yönelttiği suçlamaların ardından infaz memurları devreye girerek durumu sakinleştirdi.

Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın cezaevinde aynı koğuşta kalması, daha önce de çeşitli sorunlara yol açmıştı. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye olması sonrasında, Bahar Candan'ın kuralları sık sık ihlal etmeye çalıştığı ve uyarılar aldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Bahar Candan'ın kendisine zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Ancak tedavisinin ardından tekrar cezaevine döndü.