Tacikistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Vahdat cezaevinde ev yapımı bıçaklarla silahlanan 9 mahkum gardiyanlara saldırdı ve cezaevinden kaçmaya çalıştı. Ağır yaralananlar arasında cezaevi idaresi başkanının da bulunduğu belirtildi.

DEAŞ bayrağı dikkat çekti

Olay yerinden gelen görüntülerde kanlar içinde yatan mahkumların yanı sıra DEAŞ bayrağı taşıyan bir mahkumun görüntüsü dikkat çekti. Bölge analistleri, firar girişiminin DEAŞ destekçileri tarafından organize edildiğini ve kısa süreliğine cezaevi üzerine bayrak diktiklerini öne sürdü.

Geçmişte benzer olaylar yaşanmıştı

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tacikistan’da benzer olayların geçmişte de yaşandığı hatırlatıldı. 2019 yılında çıkan bir isyanda 29 mahkum ve 3 gardiyan hayatını kaybetmiş, olayın arkasında yine DEAŞ'ın olduğu iddia edilmişti.