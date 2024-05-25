Kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri Cezaevi'nde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı.

Tutuklu Bahar Candan kendini yaraladı

Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023'te 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Edinilen bilgilere göre, Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Candan, burada tedavi altına alındı. Kardeşi Nihal Candan ise sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Bahar ve Nihal Candan için ağır suçlamalar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve 21 şüpheli yer aldı. Tutuklu şüpheli Gülnihal Çiçek'in, tutukluluk süresi dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtildi. Suç örgütünün liderliğini Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun yaptığı, vatandaşları dolandırmak için "sazan sarmalı" yöntemi kullandıkları ifade edildi.

Candan kardeşler dolandırıcılıkta etkin rol oynadı

Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütü içinde hiyerarşik bir yapıda yer aldığı iddianamede vurgulandı. Televizyon programlarına katılarak ünlü olan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Candan kardeşlerin, mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı belirtildi. Onur Apaydın ile yakın ilişkide oldukları ve Bahar Candan’ın örgütün "gizli muhasebecisi" olarak bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü, elde edilen suç gelirlerinin aklandığı kaydedildi.

Nihal Candan'ın örgüt içindeki konumu

İddianamede, mağdur temin etme görevlisi Hacı İsrafil Sağlam'ın ifadelerine de yer verildi. Sağlam, Nihal Candan’ın örgüt lideri Onur Apaydın’ın sevgilisi olduğunu ve toplantılara katıldığını belirtti. Nihal Candan'ın, örgütün iç işleyişine dair konuların konuşulduğu toplantılarda bulunduğu ifade edildi.

İstenen cezalar

Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olma' suçundan 2 yıldan 4 yıla, 'dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan toplam 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 20 şüpheli için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.