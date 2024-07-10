CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Gezi davası kapsamında 27 aydır cezaevinde tutulan MS hastası Tayfun Kahraman'ın sağlık hakları için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Kılıç, "Cezaevlerini intikam aracı olarak kullanmaktan vazgeçin" diyerek, Kahraman'ın tedavisinin acilen düzenlenmesini istedi. "Aksi halde doğacak olumsuz sonuçlardan Bakanlığınız sorumlu olacaktır" diye ekledi.

Kelepçeyle hastane sevki

2005 yılından beri MS hastası olan Tayfun Kahraman, Cerrahpaşa Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda tedavi görüyor. Ancak, her üç ayda bir gerçekleşen hastane sevkleri, jandarma eşliğinde ve kelepçeli bir şekilde yapılıyor. Kılıç, bu durumu büyük bir insan hakları ihlali olarak nitelendiriyor.

Hastane raporları uygulanmıyor

Kahraman için düzenli egzersizin hayati önem taşıdığını belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin raporları, 27 aydır cezaevi yönetimi tarafından işleme alınmıyor. Tayfun Kahraman, sadece bir gün, bir saat egzersiz yapma hakkına sahip. Bu kısıtlama, hastalığının ilerlemesine neden oluyor. Cezaevi yönetimi ise, bu talebin yerine getirilememesinin nedeni olarak organizasyon yetersizliğini öne sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Cezaevleri, mahkumların sağlığını tehlikeye atacak uygulamalardan vazgeçmelidir,” diyerek uyarıda bulundu. Cezaevindeki organizasyonel yetersizliklerin mahkum haklarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Adalet Bakanı'na sorular

Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sunduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Tayfun Kahraman’ın üç ayda bir gerçekleşen hastane sevkine, jandarma kontrolünde elleri kelepçeli bir şekilde getirilip götürülmesi konusunda bilginiz var mı? Tayfun Kahraman’ın MS hastalığı nedeniyle cezaevinde uygun bir hasta takibi yapılabiliyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin "Hastanın mevcut MS hastalığında egzersiz ve hareket en az kullanılan tedaviler kadar önemli olup, Tayfun Kahraman’ın düzenli her gün spor saatlerinin ayarlanması ve egzersiz yapmasının sağlanması rica olunur" raporuna rağmen, egzersiz günleri neden doktor raporuna uygun hale getirilmemiştir? Cezaevi yönetimi, egzersiz günlerine ilişkin olarak "organizasyonel yetersizlik" gerekçesini öne sürmüştür. Cezaevinde hasta mahkumlara uygun koşulların sağlanamaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tayfun Kahraman hakkındaki hastane raporunun gereği yerine getirilecek midir? Bununla ilgili olarak Bakanlığınız ne yapacaktır?