Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde “yaşamına son veren” “yenidoğan çetesi” sanıklarından İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan “yenidoğan çetesi” davası sanıklarından doktor İlker Gönen 1 Şubat'ta cezaevinde intihar etti. Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Gönen’in avukatı Aydın Mantar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan adli soruşturma açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada açıklamalar yaptığı belirtilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Avukat Aydın Mantar hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu söylemiş

Gönen'in avukatı Aydın Mantar, X hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin hücresine ip (urgan) bırakıldığını öne sürerek şunları yazmıştı:

“Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. İkinci duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar. Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim. Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: 'Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.' Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dâhil kimseyle paylaşmamam yönünde söz verdirdi. Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim.”

İkinci duruşmadaki savunması

“Yenidoğan çetesi” davasında yargılanan doktor İlker Gönen ikinci duruşmadaki savunmasında, “İki örgüt yöneticisi denilen kişi, operasyon tarihine kadar bir kez bile yüz yüze gelmiyor. Böyle bir örgüt olabilir mi? Sayın savcımız, iddianamede her şeyi örgüt diye yorumlarken bizim bu kadar örgüt olmadığımızı gösteren hiçbir şeyi kaale almadı. Örgüt lideri denilen kişinin herkesten fırça yediği görülüyor. Sayın savcımızın tehdit olayından sonra bizi il dışı cezaevine göndermesi, görüşlerimizi kısıtlaması, hakka ve hukuka sırt dönmektir. Öyle bir medyanın önüne attılar ki bizi, siz hiçbir şey yapamazsınız. Somut delil yokken biz nasıl cezalandırılırız? Tek kişilik hücrede kalıyorum. Öyle bir medyanın önüne attılar ki bizi. Hiçbir şey yapamadık. Birçok kişi bizim üzerimizden prim yaptı. Sizin adaletli olacağınıza inancım tamdır. Başka da diyecek bir şeyim yok” demişti.