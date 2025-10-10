Cezaevinden çıktıktan sonra, tahliye vaadiyle mahkumun ailesinden yüksek meblağda para aldığı belirlenen avukat, adliyede para teslimi sırasında suçüstü yakalandı.

Olay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü titiz bir çalışmayla ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre avukat S.K., 16 Haziran 2025’te sahte tahliye belgeleri düzenleyerek bir vatandaşı dolandırmış, yapılan ihbar üzerine gözaltına alınarak “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı.

Cezaevinde Yeni Hedef Buldu

Cezaevinde bulunduğu süre içinde mahkum Ferhat S. ile tanışan S.K., kendisine tahliye sözü verdi. Tahliye olduktan bir süre sonra Ferhat S.’nin ailesiyle iletişime geçen avukat, “müştekilere verilecek” gerekçesiyle aileden toplam 1 milyon 300 bin TL para aldı. Ardından parayı 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yatırdığına dair sahte dekont ve evraklar düzenleyerek aileye sundu.

Ancak avukatın kısa süre sonra aileden 600 bin TL daha istemesi üzerine durumdan şüphelenen aile, savcılığa başvurdu.

Başsavcı Vekili Onur Yılmaz koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Zafer Küçük tarafından yürütülen soruşturmada, avukat S.K. adliyede para aldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinde suçlamaları reddeden avukat S.K., “4 vatandaşın vekaletlerini aldım. İhtiyati haciz işlemleri için masraflar yaptım. Alınan paralar teminat ve giderlere aittir. Kimseye tahliye veya beraat vaadinde bulunmadım. Bugün aldığım 10 bin TL de pasaport işlemleri için verilen paradır” diyerek kendini savundu.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen avukat S.K., “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.