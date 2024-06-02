İzmir'in Bornova ilçesinde, cezaevinden bir ay önce tahliye edilen bir şahıs, park halindeki motosikleti çaldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şüpheli kısa sürede yakalanarak yeniden tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Olay, 30 Mayıs'ta Bornova'da meydana geldi. Park halindeki bir motosikletin çalınma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin motosikleti çalarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin OYK olduğunu ve bu kişinin bir ay önce cezaevinden tahliye edildiğini tespit etti. Yapılan operasyonla OYK, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniden tutuklandı

Gözaltına alınan OYK, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, tekrar cezaevine gönderildi. Bu olay, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede çözüldü.