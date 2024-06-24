C.Ö., tartışmanın ardından tabancayla Sağıroğlu’na ateş açarak yaşamına son verdi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sağıroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli C.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri olayı araştırıyor

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, olayın detaylarını incelemeye aldı. Sağıroğlu’nun cansız bedeni ise Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayın ardındaki nedenler araştırılıyor

Olayın ardında yatan nedenler ve detaylar, jandarma ekipleri tarafından titizlikle inceleniyor. C.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.