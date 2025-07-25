İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Yeni Şakran Cezaevi’nde 7 ay önce yaşanan olayda, İzmir Barosu’na kayıtlı bir kadın avukat uyuşturucu maddeyle yakalandı. Cezaevine giriş sırasında şüpheli tavırlar sergileyen avukat M.Z.’nin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Avukatın şüpheli hareketleri dikkat çekti

Olay, cezaevine yapılan rutin ziyaretler sırasında meydana geldi. Müvekkilini ziyaret etmek için cezaevine gelen M.Z., görevlilerin dikkatini çeken davranışlar sergiledi. Bunun üzerine cezaevi güvenliği tarafından yapılan üst aramasında avukatın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mahkeme, uyuşturucu madde temin etme suçunu değerlendirdi

Ele geçirilen maddeyle ilgili yapılan analiz sonucu uyuşturucunun türü ve miktarı tespit edildi. M.Z., tutuklu bulunan müvekkiline uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluluğa itiraz yapıldı, talep reddedildi

Avukat M.Z.’nin tutukluluk haline ilişkin yapılan itiraz, ilgili mahkeme tarafından değerlendirildi. Savunma tarafı, tutukluluğun devamının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tahliye istemini reddetti. Böylece M.Z.’nin tutukluluğu devam etmiş oldu.

Soruşturma süreci devam ediyor

İlgili dosyayla ilgili adli süreç sürerken, avukatın baro kaydı ve mesleki durumu da inceleme altına alındı. İzmir Barosu’nun disiplin kurulları sürece ilişkin ayrı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve gerekli adımların yargı mercilerince atılmaya devam edildiğini belirtti.