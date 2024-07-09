Cezayir'in Libya sınırına yakın bir çöl bölgesinde kaybolan 12'si Suriye uyruklu toplam 14 kişinin cansız bedenleri bulundu. Cezayir merkezli sivil toplum kuruluşu Arama Kurtarma Derneği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, kaybolan kişilerin İlizi vilayetine bağlı Belkubur mevkiinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Yaşları 10 ila 57 arasında değişen bu kişilerin cesetleri, İlizi vilayetine bağlı Burc Ömer İdris bölgesindeki morga kaldırıldı.

Cezayir'deki Suriye Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ölenlerden 12'sinin Suriyeli olduğu doğrulandı. Ancak Cezayir makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir'in orta ve güney bölgelerindeki çöl alanlarında son haftalarda sıcaklık derecelerinin 50'yi bulduğu biliniyor. Bu bölgeler, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışanların sıklıkla kullandığı yasa dışı göç güzergahları arasında yer alıyor.