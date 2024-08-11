BBC Arapça'ya konuşan Khelif, Olimpiyatlar'daki kadınlar kategorisinde yarışmasına yönelik eleştirileri "şiddetli zorbalık kampanyaları" olarak nitelendirdi ve bu engellerin üstesinden gelebilmeyi başardığını paylaştı.

Khelif, Cumartesi günü Fransa'da, kadın düşmanı ve cinsiyetçi taciz kampanyasına maruz kaldığı iddiasıyla dava açtı. Avukatı Nabil Boudi, Khelif’in yaşadığı muameleyi "çevrimiçi linç" olarak tanımladı.

Hedefe ulaşma mücadelesi

Khelif, geçtiğimiz yıl Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından yapılan cinsiyet uygunluk testinde elendiğini hatırlatarak, Olimpiyatlarda altın madalya kazanma hedefine ulaşmayı başardı. "Yolumda ilerlemek ve hayalime ulaşmak için sinirlerimi ve zihnimi kontrol edebildim," diyen Khelif, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) teşekkür etti.

Boks mücadelesinde, Cezayirli taraftarların coşkulu destekleriyle karşılaşan Khelif, finalde Çinli dünya şampiyonu Yang Liu’yu yendi. Maçın sonunda rakibi tarafından sıcak bir şekilde kutlandı.

Gelecek planları

Khelif, kadınlar 66 kg kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. "Artık geniş bir destekçi kitle edindiğimi biliyorum," diyen Khelif, boksta en iyi seviyede yarışmayı umduğunu vurguladı. Gelecek planları arasında birkaç ay dinlenmek ve ekibiyle strateji oluşturmak yer alıyor.