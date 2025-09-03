OpenAI’nin yapay zekâ tabanlı sohbet botu ChatGPT’de bugün dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar hem web hem de mobil uygulamalarda “olağandışı hata” mesajı alırken, sohbet geçmişine de ulaşamadı. OpenAI, sorunu doğrulayarak ekiplerin çözüm için çalıştığını açıkladı.

Kullanıcı şikayetleri arttı

Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, ChatGPT’ye erişemediklerini bildirdi. Downdetector verilerine göre, kısa sürede binlerce kesinti raporu kaydedildi. Bazı kullanıcılar hiç yanıt alamazken, bazıları ise geçmiş konuşmalarını göremedi.

OpenAI’den açıklama geldi

Şirket, resmi sitesinden yaptığı duyuruda, “Ekipler sorunun kaynağını tespit etmek ve çözmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada sorunun nedeni ya da çözüm için net bir süre paylaşılmadı.

Daha önce de yaşanmıştı

ChatGPT, son aylarda farklı dönemlerde benzer aksaklıklarla gündeme gelmişti. Bugünkü kesinti, bu sorunların devamı niteliğinde değerlendiriliyor.