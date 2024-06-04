ChatGPT'nin çökmesinin tam sebebi bilinmemekle birlikte, sunucu aşırı yüklenmesi, internet sorunları veya güncelleme işlemleri gibi nedenler olabileceği düşünülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları tepkili

ChatGPT'nin erişim sorunu yaşamasından dolayı birçok kullanıcı sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Bazı kullanıcılar platformun açıldığını fakat sohbet geçmişinin görünmediğini ve cevapların ya gelmediğini ya da çok yavaş olduğunu söylüyor.

Bir kullanıcı ise ChatGPT'nin çökme nedeni ile ilgili "Endişelenmeyin GPT Mağazası'nı entegre ediyorlar" ifadesini kullanarak, "ben bittim" yazan ChatGPT kullanıcılarına umut vermeye çalıştı.

Resmi açıklama bekleniyor

ChatGPT'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Platformun ne zaman düzeleceğine dair de net bir bilgi bulunmuyor.

ChatGPT, daha önce de dönem dönem erişim sorunları yaşamıştı. Güncelleme işlemleri veya sunucu aşırı yüklenmesi gibi nedenlerden dolayı platform zaman zaman kullanıma kapatılıyor veya geciktirici yanıtlar verebiliyor.