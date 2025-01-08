Yapay zeka araçları ilk kez bir saldırıda kullanıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde, Trump Oteli önünde yaşanan patlama, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımına dair kritik bir örnek oldu. Eski asker Matthew Livelsberger'in, Tesla Cybertruck aracını patlatmak için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullandığı ortaya çıktı. Yetkililer, olayın toplumda büyük bir güvenlik açığına işaret ettiğini belirtti.

"Öldürmek değil, uyarı çağrısı"

37 yaşındaki Livelsberger, eylemini gerçekleştirdikten sonra intihar etti. Polis, saldırganın amacının kimseyi öldürmek değil, toplumsal ve siyasi sorunlara dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Yetkililere göre Livelsberger, patlamayı bir "uyanış çağrısı" olarak nitelendirdi.

ChatGPT ile eylem planı hazırladı

Livelsberger’in, saldırıyı planlamak için ChatGPT'yi kullandığı açıklandı. Yapay zeka aracıyla patlayıcı türleri, mermi hızları ve havai fişeklerin Arizona'daki yasal durumu gibi bilgileri edindiği tespit edildi. Las Vegas Polis Şefi Kevin McMahill, “Bu olay, yapay zekanın kötüye kullanımında bir ilk ve oldukça endişe verici bir durum,” dedi.

Tehlikeli malzemeler ve detaylar

Polis, patlamada kullanılan Cybertruck’a 27 kilogram havai fişek malzemesi, 32 kilogram saçma ve yarış yakıtı yerleştirildiğini açıkladı. Aracın içinde bulunan yarış yakıtının sızması ve Livelsberger’in silahının kıvılcım çıkarması sonucu patlama meydana geldi.

Kapsamlı araştırma devam ediyor

Livelsberger’in yanında bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve akıllı saat üzerinde incelemeler sürüyor. Günlüğündeki notlarda, başlangıçta Arizona’daki Büyük Kanyon Cam Yolu’nda bir saldırı planladığı ancak neden plan değişikliğine gittiğinin bilinmediği belirtildi.