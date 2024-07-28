OpenAI’in yapay zeka alanındaki devrim niteliğindeki projeleri, şirketi büyük bir mali yük altına soktu. Analistler, OpenAI'nin finansal geleceği konusunda endişeli.

OpenAI, 2022 yılında piyasaya sürdüğü ChatGPT ile büyük bir ivme kazandı ve yapay zeka sektöründe çığır açtı. Ancak, şirketin bu devrim niteliğindeki projelere rağmen ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Son raporlara göre, ChatGPT'nin günlük maliyeti 700 bin doları buluyor ve bu miktarın gelecekte artması bekleniyor. Ayrıca, OpenAI’nin yapay zeka eğitim modellerine 7 milyar dolar, personeline ise 1.5 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

5 milyar dolarlık zarar beklentisi

Güvenilir kaynaklara göre, OpenAI bu yıl 5 milyar dolar zarar edebilir ve ek sermaye toplamazsa 12 ay içinde nakit sıkıntısı yaşayabilir. Şirketin gelirleri, operasyonel maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. Yapay zeka alanındaki projelere yapılan büyük yatırımlar ve devam eden yüksek maliyetler, OpenAI’nin finansal durumunu ciddi şekilde zorlaştırıyor. Analistler, şirketin bu yıl zarar etmesi durumunda, Microsoft’un geçmişte yaptığı gibi büyük yatırımcılar bulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Microsoft’un OpenAI’ye yaptığı 13 milyar dolarlık yatırımın benzer bir desteğin sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

OpenAI'nin diğer projeleri ve geleceği

ChatGPT dışında, OpenAI’nin Google’a büyük darbe vuracağı söylenen SearchGPT gibi birçok projesi bulunuyor. Ancak bu projelerin finansal sürdürülebilirliği ve gelir getirici potansiyeli, şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip. OpenAI’nin, bu projeleri hayata geçirirken maliyetleri düşürme ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme konusunda adımlar atması bekleniyor.

"Kilit nokta: Ek yatırımlar ve stratejik ortaklıklar"

OpenAI’nin finansal sağlığını sürdürebilmesi için, yeni yatırımcılar bulması ve stratejik ortaklıklar kurması büyük önem taşıyor. Şirketin, nakit sıkıntısını aşabilmesi ve projelerini sürdürebilmesi için dış yatırım desteğine ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Aksi takdirde, OpenAI’nin kısa vadede ciddi mali problemlerle karşılaşması kaçınılmaz görünüyor.