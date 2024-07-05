Son dönemde yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden ChatGPT, ABD Başkanlık seçimleri ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen Joe Biden ile Donald Trump buluşması hakkında yaptığı hatalı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka modeli, başkanlık tartışmalarında 1-2 dakikalık bir yayın gecikmesi olduğunu iddia etti.

ChatGPT'nin seçim hatalarında ısrarı sürüyor

Hemen her TV kanalında yayın gecikmesi teknolojisi kullanıldığını biliyoruz. Canlı yayın sırasında herhangi bir hata veya sansür gerektiren durumların önüne geçmek için yayınlar 4-5 saniye gecikmeli olarak izleyicilere ulaşıyor. Ancak, ChatGPT ABD Başkanlık Seçimi sırasında bu teknolojinin 1-2 dakika gecikmeyle uygulandığını savundu. Bir kullanıcı, yapay zekaya başkanlık tartışmalarındaki dinamikler hakkında soru sorduğunda, ChatGPT tartışmaların 1-2 dakikalık gecikmeyle yayınlandığını ve bu sayede moderatörlerin uygunsuz yorumları kesebileceğini iddia etti.

Kullanıcı bu bilginin doğru olmadığını belirtse de, ChatGPT ısrarla bu iddianın doğruluğunu savundu ve bu uygulamanın tartışmaların dürüstlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Her ne kadar CNN cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da, başkanlık seçim tartışmalarının gecikmesiz yayınlandığı biliniyor. Bu olay, yapay zeka sistemlerinin "halüsinasyon" olarak adlandırılan yanlış bilgiler üretebileceğini gösteriyor. ChatGPT, muhtemelen farklı kaynaklardan aldığı bilgileri yanlış bir şekilde birleştirerek bu hatalı sonucu ortaya çıkardı.