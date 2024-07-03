Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde yapılan rutin check-up, Mehmet Ali Akkuş'un hayatını kurtardı. Yapılan tetkikler sonucunda erken teşhis edilen onikiparmak bağırsağı tümörü, başarılı bir operasyonla ameliyat edilerek Akkuş'un sağlığına kavuşturuldu.

Mehmet Ali Akkuş, Denizli Özel Tekden Hastanesi'ne rutin sağlık kontrolü için başvurduğunu belirterek, yapılan tetkikler sonucunda vücudundaki kan miktarının düşük olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin ve ekibi tarafından yapılan detaylı tetkiklerde ise onikiparmak bağırsağında tümör olduğu ortaya çıktı. Erken teşhis sayesinde tümör başarılı bir şekilde ameliyat edilerek sağlık sorunu çözüme kavuşturuldu.

Mehmet Ali Akkuş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Check-up için hastaneye gittiğimde herhangi bir şikayetim yoktu, sadece sağlığımı kontrol ettirmek istiyordum. Yapılan tetkiklerde kan seviyemde düşüklük tespit edilmesi üzerine ek tetkikler istendi. Bu tetkikler sonucunda tümörün varlığı ortaya çıktı. Ameliyat süreci başarıyla tamamlandı ve şimdi sağlığıma kavuştum. Check-up'ın ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Check-up, insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Mehmet Ali beyin durumu, bizim için erken teşhisin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Yapılan tetkikler sonucunda onikiparmak bağırsağında tümör tespit ettik ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu sayede hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık. Sağlık kontrollerini aksatmamak, erken teşhis ile hayat kurtarabilir.”