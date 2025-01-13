İngiltere Premier Lig’de 14 Ocak 2025 Salı günü Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge Stadyumu’nda oynanacak olan bu önemli mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Bournemouth karşılaşması, Türkiye saatiyle 22:30’da başlayacak ve Bein Sports beIN Connect ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea’nin zirve mücadelesindeki kritik adımlarından biri olarak görülen maç, Bournemouth için de alt sıralardan kurtulma mücadelesi anlamına geliyor. İki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı maç saati öncesinde netleşecek.