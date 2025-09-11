İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'yi eski sahibi Abramoviç dönemindeki menajer ve aracılarla çalışma yönetmeliği ihlalleri nedeniyle suçladı.

Chelsea'ye eski dönem suçlaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, eski sahibi Roman Abramoviç döneminde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından soruşturma altına alındı.

FA, Chelsea’ye menajer düzenlemeleri, aracılarla çalışma yönetmeliği ve oyuncularda üçüncü taraf yatırımlarıyla ilgili ihlaller nedeniyle toplam 74 suçlama yöneltti. Suçlamaların ağırlıklı olarak 2010-11 ile 2015-16 sezonları arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi.

Chelsea, suçlamalara 19 Eylül 2025’e kadar yanıt verebilecek. Kulüp yetkilileri, 30 Mayıs 2022’de sahipliğin değiştiğini ve şeffaflık politikası kapsamında eski ve yeni sahipler arasında gerekli tüm bilgilerin FA dahil ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Chelsea açıklamasında şunları kaydetti: