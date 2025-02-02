İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Chelsea, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Stamford Bridge’de West Ham’ı konuk edecek. Londra derbisi olarak da görülen bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - West Ham maçı, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele, Türkiye'de beIN Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı yayınlanacak.

Maçın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı ise yayıncı kuruluşun belirlediği yayın politikasına bağlı olacak. Bu nedenle futbolseverlerin beIN Sports ve Tod TV platformlarını takip etmeleri gerekiyor.

Chelsea - West Ham maçı öncesi iki takımın durumu

Chelsea, bu sezon istikrarsız bir performans sergilese de kendi sahasında güçlü rakiplerine karşı etkili olmayı sürdürüyor. West Ham ise Avrupa kupaları için mücadele vererek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Londra derbisi öncesinde iki takımın form durumu ve sakatlık listesi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.