Çinli otomotiv devi Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, CNBC-e'de yayımlanan özel bir haberde şirketin yatırım planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Turan, Chery'nin Türkiye'yi stratejik bir ülke olarak gördüğünü ve uzun vadeli projeksiyonlar doğrultusunda yatırımlarını şekillendirdiğini belirtti.

Chery'nin Türkiye planları

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, şirketin Türkiye'deki yatırım planlarına dair gelen soruları yanıtladı. Turan, Chery'nin uzun vadeli planları doğrultusunda Türkiye pazarında yer almak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. "Chery olarak yatırımlarımızı uzun vadeli planlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Beş yıl sonraya yönelik projeksiyonlarımız mevcut ve bugün ajandamızda Türkiye pazarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her şirket gibi bizim de uzun vadeli planlarımız var ve Chery olarak en başından beri Türkiye’yi stratejik bir ülke olarak değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin stratejik önemi

Ahu Turan, Türkiye'nin sahip olduğu büyük potansiyelin altını çizdi. Türkiye'nin Avrupa'ya geçiş noktası olması ve birçok fırsatı barındırması nedeniyle Chery için doğru bir lokasyon olduğunu belirten Turan, "Türkiye, sahip olduğu büyük potansiyel ile dikkat çekiyor. Diğer markaların tercih sebebi olması, Türkiye’nin Avrupa’ya önemli bir geçiş noktası ve birçok fırsatı barındırması, bu pazarı bizim için cazip kılıyor. Dolayısıyla, Chery için Türkiye oldukça doğru bir lokasyon. Bu bağlamda burada kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütüyoruz" dedi.

Yatırımın ekonomik etkileri

Chery'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım, ülkenin otomotiv sektörüne büyük bir ivme kazandırabilir. Yeni istihdam olanakları yaratacak ve yerel tedarik zincirini güçlendirecek olan bu yatırım, Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin otomotiv üretiminde önemli bir merkez haline gelmesi, ülkenin uluslararası ticaret hacmini artıracak ve ekonomik büyümeyi destekleyecek.