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Türk kültürüne ait lezzetlerin, gösterilerin ve ürünlerin yer aldığı fuar, yarın sona erecek.

Ziyaretçilere, AA Kitap'ın tanıtımının yapıldığı stantta, "Kanıt", "Tanık", "Yıllık 2023", "Istanbul Photo Awards 2023 Fotoğraf Albümü" ve "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" kitapları sergilendi.

Türk kültürünün tanıtıldığı festivale katılan AA yetkilileri, standı ziyaret eden Türk ve yabancı katılımcılara kurumun yayınlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

AA, Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Türk Festivali"nde kitap ve yayınlarının yer aldığı standı yla yerini aldı.

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde devam eden Türk Festivali katılımcılarına, Anadolu Ajansının (AA) yayınları hakkında bilgi verildi.

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