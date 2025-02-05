Arjantinli ünlü şarkıcı China Suarez, İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında büyüleyici şehirden ve sevgilisi Mauro Icardi’den övgü dolu sözlerle bahsetti. İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna hayran kalan Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem şehre hem de aşkına olan duygularını dile getirdi.

"Daha keşfedeceğim çok şey var"

İstanbul’un tarihi noktalarını gezen ve her anını takipçileriyle paylaşan Suarez, “İstanbul, nereye baksan güzellik var. Ne muhteşem bir şehir! Daha keşfedeceğim çok şey var” ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte çekildiği kareleri de paylaşan şarkıcı, “Ve sen, ne diyeyim... Icardi, seni sonsuza kadar seviyorum. Seninle hayat çok daha güzel” sözleriyle aşkını bir kez daha ilan etti.

China Suarez’in paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgi görürken, İstanbul’un büyüleyici atmosferine duyduğu hayranlık da dikkat çekti.