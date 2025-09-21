Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurultay, hem parti içinde süren tartışmalara nokta koymayı hem de geçmiş kurultaylara yönelik şaibe iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kurultayın en önemli gündemlerinden biri, İstanbul İl Kongresi ve delegelerin oy kullanma yetkisine ilişkin açılan davalar. Özellikle “maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildi” öne sürülen 196 İstanbul delegesinin süreç dışında bırakılmasıyla, 38. Olağan Kurultay’ın meşruiyetine yönelik tartışmaların sona erdirilmesi amaçlanıyor. CHP kurmayları, bu kurultay ile “delege iradesinin sakatlandığı” yönündeki iddiaları da geride bırakmayı planlıyor.

Özgür Özel tek aday

Genel başkanlık seçiminin gündeme geleceği olağanüstü kurultayda tek aday mevcut Genel Başkan Özgür Özel olacak. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için ise blok liste usulünün uygulanması bekleniyor. Ayrıca parti tüzüğünde yer alan “güven oylaması” maddesi kapsamında Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu için güvenoyu yapılacak.

Delegeler azaldı

2023’te 1368 delegenin oy hakkına sahip olduğu CHP’de bu kurultayda sayı 1127’ye düşmüş durumda. Bunun nedeni ise İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınmasının ardından yaklaşık 200 delegenin oy hakkını kaybetmiş olması. Özel ve yönetimi, olası hukuki tartışmaları önlemek adına bu kurultayda oy kullanmayacak.

Özgür Özel’in, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı kurultaya davet ettiği öğrenildi. Ancak salon kapasitesi nedeniyle izleyiciler alınmayacak, basın mensupları için ise fuaye alanında özel bir çalışma bölümü oluşturuldu.

CHP, son iki yılda üçüncü kez kurultay heyecanı yaşıyor. 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakan Özgür Özel, partinin 8. Genel Başkanı olmuştu. Ardından 6 Nisan 2025’te, kayyum iddialarına karşı düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da yeniden güven tazeleyen Özel, tek aday olarak seçime girmiş ve 1171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti.

Bugün yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay ise, CHP’de son dönemde yaşanan en kritik iç tartışmalara nokta koyması açısından büyük önem taşıyor.